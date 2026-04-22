Catturati di notte sotto gli occhi dei figli | l' incubo dei coniugi scambiati per i rapinatori ma non erano loro

Nella prima mattinata del 5 giugno 2019, alle 5:10, i coniugi Luciano Di Marco e Anna Bonanno, genitori di quattro figli, si sono svegliati improvvisamente a causa del suono del citofono e delle luci delle sirene che si riflettevano nelle finestre. La loro notte tranquilla è stata interrotta da una presenza inattesa, mentre i figli, ancora svegli, assistettero alla scena dall’interno dell’abitazione.

Ore 5:10 del 5 giugno 2019. Il sonno dei coniugi Luciano Di Marco e Anna Bonanno, genitori di quattro figli (l'ultimo nato l'8 febbraio di quell'anno) viene interrotto bruscamente dal citofono e dal riflesso blu delle sirene. "Abbiamo un ordine di cattura". Inizia così l'incubo della coppia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Affidamento dei figli: accordi tra gli ex coniugi o decisioni del giudice?Tempo di lettura: 5 minutiQuando una coppia si separa, il punto più delicato non riguarda la casa, i conti o l’assegno, riguarda i figli. In balìa dei rapinatori: "Ho ancora paura di loro. Mi sono trasferito altrove. Ma in centro non esco più"In balìa di due rapinatori "per 33 minuti", come raccontò lui stesso al Carlino, fu picchiato, sequestrato, minacciato col coltello e costretto a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Omicidio Enzo Ambrosino, svolta nelle indagini: arrestati due uomini coinvolti nella rissa; Catturati di notte sotto gli occhi dei figli: l'incubo dei coniugi scambiati per i rapinatori, ma non erano loro; Sotto al letto nascondevano 150 chili di cocaina, tre trafficati arrestati dalla polizia; Spaccio di droga a Torino Vanchiglia anche sotto gli occhi di famiglie con bambini: cinque arrestati. Catturati di notte sotto gli occhi dei figli: l'incubo dei coniugi scambiati per i rapinatori, ma non erano loroUna rapina a Cerignola commessa da altri, si è trasformata in un incubo per due coniugi, colpevoli di somigliare ai rapinatori ... foggiatoday.it Da alcuni miei scatti catturati tra le mura nobili del palazzo signorile di Palmoli durante le Giornate Fai di primavera 2026 nascono opere d’arte nuove. Memorie che migrano verso location abbandonate, dove il tempo si è fermato (AI). Collage di tessuti sfilacci - facebook.com facebook