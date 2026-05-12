A Milano nel 2027, il sindaco del centrodestra ha dichiarato di essere contrario a accordi con il partito Azione. Nel frattempo, si discute sui candidati civici che potrebbero essere esclusi dal sostegno di Calenda, mentre il centrodestra valuta come integrare la figura di Lupi senza alterare le proprie posizioni. Questi temi occupano l’attenzione nel panorama politico locale.

? Punti chiave Chi sono i profili civici che rischiano il veto di Calenda?. Come può il centrodestra integrare Lupi senza perdere la propria identità?. Perché Fratelli d'Italia rifiuta i compromessi con il movimento di Azione?. Quali sono i nodi programmatici che bloccano il tavolo della coalizione?.? In Breve Licia Ronzulli e Maurizio Lupi frenano le candidature civiche a Palazzo Marino. Calenda esclude il sostegno a Lupi o Ronzulli per la coalizione milanese. Truppo prevede un tavolo politico comune solo dopo la fine dell'anno. Il dibattito si è concentrato durante la ventottesima edizione di Futuro Direzione Nord.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano 2027, Truppo: «No ai compromessi con Azione per il sindaco»

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