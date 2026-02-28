Resident Evil Requiem gira su Mac con M4 Max con alcuni compromessi grafici ma con un framerate vicino ai 90 FPS

Resident Evil Requiem è ora disponibile su Mac, girando con il chip M4 Max e offrendo un framerate di circa 90 FPS, anche se con alcuni compromessi grafici. Capcom ha pubblicato il gioco senza ritardi e, in poche ore, ha raggiunto un record di giocatori contemporanei su Steam per la serie. Il titolo sta attirando l’attenzione dei fan e dei nuovi giocatori.

Capcom ha lanciato Resident Evil Requiem senza ritardi, e il titolo ha già stabilito un record di giocatori contemporanei su Steam per la saga. Tuttavia, al momento non esiste una versione nativa per macOS con Apple Silicon. Nonostante ciò, alcuni utenti hanno iniziato a testare il gioco su Mac di ultima generazione, ottenendo risultati sorprendenti. Uno dei primi benchmark informali proviene da un possessore di MacBook Pro con chip M4 Max, dotato di CPU a 14 core e GPU a 32 core. Secondo quanto riportato, nelle fasi iniziali del gioco – tra le più impegnative dal punto di vista grafico – il framerate si avvicina ai 90 FPS. Si tratta di un risultato significativo, considerando che il titolo è noto per essere particolarmente esigente in termini di risorse hardware, soprattutto quando si impostano i dettagli al massimo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem gira su Mac con M4 Max con alcuni compromessi grafici ma con un framerate vicino ai 90 FPS Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonIl gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S. Resident Evil Requiem girerà a 4K e fino a 120 fps su PS5 Pro, rivela CapcomResident Evil Requiem sfrutterà in modo deciso la potenza di PS5 Pro, puntando su prestazioni elevate e maggiore fluidità. Altri aggiornamenti su Resident Evil Requiem. Temi più discussi: Resident Evil Requiem gira sul mio PC? Requisiti minimi e consigliati; Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry; Resident Evil Requiem – Recensione; Com'è Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2?. Resident Evil Requiem gira su Mac con M4 Max: framerate vicino ai 90 FPS con alcuni compromessi graficiResident Evil Requiem gira su MacBook Pro con M4 Max nonostante l'assenza di un port nativo. Il il gioco raggiunge circa 90 FPS. Scopriamo tutti i dettagli. multiplayer.it Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox? Ecco l'analisi di Digital FoundryDigital Foundry ha pubblicato l'immancabile analisi tecnica di Resident Evil Requiem, analizzando le prestazioni del gioco su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X e S: ecco com'è andata. multiplayer.it Parliamo dei nuovi giochi di Pokémon, ma anche dell'uscita di Wolverine e dell'uscita di Resident Evil Requiem. - facebook.com facebook Resident Evil Requiem è già un successo su Steam: numeri da record! x.com