Milano 2027 Lupi gela Salvini sul nuovo sindaco | Basta con l' X Factor dei candidati

Durante una premiazione, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha invitato il centrodestra a concentrarsi sulla definizione del programma elettorale per le prossime amministrative a Milano, evitando di puntare troppo sull'immagine del candidato. Ha detto che non bisogna fare “l'X Factor” dei candidati, facendo riferimento a un approccio troppo focalizzato sulla scelta di una figura piuttosto che sui contenuti.

Il centrodestra lavori al programma elettorale e non faccia “l'X Factor” del candidato sindaco. Lo ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e per molti il candidato sindaco ideale del centrodestra a Milano nel 2027, a margine della premiazione di un concorso.“Ci siamo rimessi tutti insieme.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, gli incontri di Salvini con "diversi possibili candidati". Ma Lupi: "Non siamo a X Factor, serve un politico" Centrodestra Milano: scontro Salvini-Lupi su candidato sindaco 2027Il centrodestra milanese si prepara a scegliere il candidato sindaco per le elezioni del 2027, ma le divisioni interne emergono già ora. Aggiornamenti e contenuti dedicati Milano 2027, Lupi gela Salvini sul nuovo sindaco: Basta con l'X Factor dei candidatiIl messaggio agli alleati: la strategia del centrodestra per riconquistare Milano dopo 15 anni passa prima dal programma ... milanotoday.it MANOVRE SUL SINDACO DI MILANO 2027 | Le larghe intese pronte a rovinare i giochi nel centrodestraSilvia Salis e Maurizio Lupi sono le due candidature del momento. Lei manovrata da Renzi per scompaginare il campo largo, lui lanciato da La Russa a Milano ... ilsussidiario.net