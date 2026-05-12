A San Siro si è svolto un incontro tra il rappresentante del Fenerbahçe e i vertici del club milanese, con l’obiettivo di discutere questioni di mercato. Durante l’incontro, sono stati presenti il direttore generale e il responsabile dell’area tecnica, e si è parlato di possibili operazioni di mercato. Tra le discussioni, si è osservato con attenzione un giocatore che è stato monitorato anche in occasione di un’altra partita.

? Punti chiave Chi ha guidato il tavolo tecnico insieme a Furlani e Tare?. Quale giocatore è stato osservato con attenzione da Safi a San Siro?. Perché il Fenerbahçe punta proprio ai profili del mercato rossonero?. Quanto dovrebbe pagare il club turco per sbloccare l'operazione Nkunku?.? In Breve Partecipazione di Furlani, Tare e Ibrahimovic al vertice presso la sede di Casa Milan.. Valutazione di 70 milioni di euro per il possibile trasferimento di Rafael Leao.. Safi ha osservato le prestazioni di Nkunku durante il match Milan-Atalanta terminato 3-2.. Obiettivo di Safi è consolidare la candidatura presidenziale al Fenerbahçe tramite operazioni di mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, vertice con il candidato del Fenerbahçe: focus sul mercato

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