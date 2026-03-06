Vertice in Regione sul futuro delle nevi ciociare | focus sul rilancio di Campocatino e Campo Staffi

I rappresentanti della Regione Lazio e delle località sciistiche della provincia di Frosinone si sono incontrati ieri in Regione per discutere del rilancio di Campocatino e Campo Staffi. Durante l'incontro sono stati analizzati i progetti e le iniziative in programma per valorizzare le aree, puntando a migliorare la qualità delle strutture e l'offerta turistica. La riunione ha coinvolto figure istituzionali e operatori locali.

Il futuro delle stazioni sciistiche della provincia di Frosinone è stato al centro di un importante tavolo di confronto svoltosi ieri presso la sede della Regione Lazio. I riflettori sono stati puntati in particolar modo sui comprensori di Campocatino e Campo Staffi, con la partecipazione diretta delle amministrazioni comunali di Guarcino e Filettino. L'appuntamento si inserisce nelle attività strategiche del gruppo di lavoro congiunto tra la Regione Lazio e la FISI (Comitato regionale Lazio e Sardegna). Lo scopo primario è la redazione del nuovo "Piano delle aree sciabili attrezzate" e la modifica della Legge Regionale n. 59 del 9 settembre 1983, per allinearla alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dettate dal Decreto Legislativo n. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Da oggi si scia sulle montagne della Ciociaria. A Campocatino piste aperte, a Campo Staffi si parte con i tapis roulant Campo Staffi, incubo sul ghiaccio per un’escursionista: salvata da una task force di Vigili del Fuoco e 118Si è conclusa con un lieto fine, una complessa operazione di soccorso in ambiente montano nel territorio di Campo Staffi nel comune di Filettino.