Il 26 maggio 2024 il Milan ha annunciato la nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club. Dopo circa un anno, si parla di un possibile licenziamento per l’albanese, che avrebbe ricevuto alcune contestazioni e accuse da parte del management del club. La situazione rimane da chiarire, mentre non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle motivazioni ufficiali dietro questa eventuale decisione.

Lo scorso 26 maggio 2025, alla chiusura di una stagione drammatica per i colori rossoneri, il Milan annunciò l'ingaggio di Igli Tare - ex dirigente della Lazio - come nuovo direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Non esattamente una prima scelta, come si ricorderà, visti i mesi piuttosto turbolenti passati dal Milan prima di arrivare alla nomina del dirigente albanese. Breve recap. Il proprietario Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic incontrarono Tare, tenendolo 'in caldo' per il ruolo di DS. Poco dopo, però, l'amministratore delegato Giorgio Furlani - irritato per essere stato scavalcato nella scelta, che riteneva e ritiene essere di sua competenza - prese un aereo, volò a New York da Cardinale e ottenne più potere, il rinnovo del contratto e la possibilità di decidere sul nuovo direttore sportivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare a rischio licenziamento dopo appena un anno. Ecco i capi d’accusa di Furlani

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