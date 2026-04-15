L’Empoli ora è chiamato a reagire Squadra in ritiro ma solo da domani

L’Empoli ha ripreso gli allenamenti lunedì scorso, subito dopo la sconfitta a Padova. La squadra si trova attualmente in ritiro, che inizierà ufficialmente da domani. Non sono previsti giorni di riposo prima della prossima partita, e il team si prepara a reagire alla battuta d’arresto con un lavoro intensivo. La squadra si concentra ora sulla fase di preparazione in vista delle prossime sfide.

Niente giorno libero, la squadra ha infatti ripreso già lunedì scorso gli allenamenti al Sussidiario all’indomani della brutta sconfitta di Padova, e ritiro pre-partita da domani. Questa la decisione della società per cercare di compattare il gruppo ed arrivare alla decisiva sfida (stavolta sì, senza mezzi termini) di domenica prossima contro la Virtus Entella alle 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, con la giusta determinazione di portare a casa, a qualunque costo, la vittoria. Una scelta che non ha convinto più di tanto diversi tifosi azzurri, che dopo la contestazione e il confronto civile avuto al rientro della squadra da Padova domenica scorsa, si aspettavano una presa di posizione più forte da parte della società, messa per prima sul banco degli imputati da diversi sostenitori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Empoli ora è chiamato a reagire. Squadra in ritiro, ma solo da domani MANITA Empoli, esordio SHOCK per VIVARINI: Empoli-Bari 5-0 | Serie BKT | DAZN Highlights La Fiorentina soffre, ma a fatica avanza contro il Rakow: è ai quarti di Conference League. Vanoli: “Ora questa squadra sa reagire”La Fiorentina vince anche al ritorno in Polonia contro il Rakow per 1-2 e vista anche la vittoria in rimonta nel finale dell’andata avanza ai quarti... Serve ossigeno. Il Rolo chiamato a reagire: non vince da 12 turniBig-match, confronti salvezza e derby nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.