volata salvezza sette partite ad alta tensione

Sette partite ancora da giocare determinano il cammino di una squadra in corsa per la salvezza, con ogni incontro che si presenta come una sfida ad alta tensione. La squadra si impegna a non arrendersi, mantenendo vivo l’obiettivo di conquistare punti importanti in ogni occasione. La volontà di lottare fino all’ultimo minuto è chiara, perché finché non suona la campana, bisogna credere e continuare a lottare.

"Finché non suona la campana, vai!". Vietato arrendersi, d’obbligo continuare a lottare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Un traguardo oggettivamente difficile da conseguire ma ancora possibile visto che la salvezza diretta è, comunque, a un solo punto. A sette giornate dalla fine del campionato, classifica alla mano, sono ben nove le squadre in corsa per il mantenimento della cadetteria: Padova e Mantova a quota 34 punti, Empoli a 33, Sampdoria, Bari e Entella a 31, Spezia e Reggiana a 30 e Pescara a 29. Tra queste il Mantova e il Pescara sono quelle più in forma: i virgiliani, nelle ultime 6 partite, hanno 3 volte, pareggiato 2 e perso a Palermo, mentre il Pescara è la squadra più performante del campionato insieme al Venezia: 5 le partite utili consecutive, 3 le vittorie e 2 i pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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