Derby di Milano ad alta tensione | l’Inter vede lo scudetto il Milan difende la Champions

Il derby di Milano tra Inter e Milan si presenta come uno dei momenti più attesi della stagione, con i nerazzurri che mirano allo scudetto e i rossoneri impegnati a mantenere la qualificazione in Champions League. In campo si affrontano le due squadre più in forma del campionato, con numeri e performance che hanno acceso le speranze di entrambe. La partita promette grande spettacolo e tensione.

Numeri alla mano è il meglio che il calcio italiano possa offrire: la prima ( Inter ) contro la seconda ( Milan ), con in palio qualcosa che si può definire scudetto ma anche con il sospetto fondato che il destino del campionato sia già scritto. Milano arriva così al derby d’alta quota in cui Chivu proverà a chiudere il discorso tricolore e Allegri a portare a casa un risultato utile più per blindare la permanenza in zona Champions League che per coltivare sogni di gloria. In fondo non è altro che la fotografia di come Inter e Milan sono partite all’inizio del viaggio. La prima con la necessità di cancellare l’orribile finale della scorsa stagione e il secondo dovendo tornare a frequentare l’Europa che conta per non mettere in difficoltà RedBird e i suoi bilanci. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Derby di Milano ad alta tensione: l’Inter vede lo scudetto, il Milan difende la Champions Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta per la ChampionsL’ultima giornata di campionato di gennaio, la numero 22, ha prodotto l’unanimità dei commenti nei giornali principali: Inter in fuga, grazie anche... Ferrante: “Inter, il Milan unico ostacolo per lo Scudetto. Nkunku mi piace, vede la porta”Marco Ferrante, ex attaccante in Serie A per Napoli, Parma, Piacenza, Torino, Inter, Bologna e Ascoli, attualmente direttore generale dell'Ischia, in... DERBY ad ALTA TENSIONE! PATO si prende TUTTO | MILAN v INTER 10/11 Aggiornamenti e notizie su Derby di Milano ad alta tensione.... Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Verso Milan-Inter: guida completa al derby; A Milano c'è aria di super derby, l'Inter per il colpo scudetto. Derby di Milano ad alta tensione: l’Inter vede lo scudetto, il Milan difende la ChampionsNumeri alla mano è il meglio che il calcio italiano possa offrire: la prima (Inter) contro la seconda (Milan), con in palio qualcosa che si può definire ... panorama.it Tuttosport verso il derby con le parole di Stramaccioni: Altro Leao con MaxManca sempre meno al derby di Milano tra Milan e Inter. Per i nerazzurri la possibilità di andare a +13 in classifica, i rossoneri devono vincere per far sì che la formazione ... milannews.it Due giorni al derby di Milano: Allegri con De Winter ed Estupiñán per gli infortunati Gabbia e Bartesaghi, mentre Chivu ritrova Çalha in cabina di regia. Qual è il vostro pronostico - facebook.com facebook Fullkrug: "Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby di Milano domenica" x.com