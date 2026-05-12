Marco Simone, ex attaccante del Milan negli anni Novanta e Duemila, ha commentato la situazione attuale del club, affermando che lo status, la storia e il blasone non si percepiscono più durante le partite. Le sue parole sono state riportate senza interpretazioni aggiuntive, evidenziando una critica diretta alla condizione attuale della squadra. Simone ha espresso il suo punto di vista senza inserire opinioni personali o giudizi di valore.

Simone, attuale Presidente e allenatore del Monaco United Women's Team, dopo la sconfitta (2-3) del Diavolo a 'San Siro' contro l'Atalanta, interrogato su cosa dovrebbe fare il Milan per risorgere, ha esordito con un "ci vorrebbero tante cose". Per Simone - "il Milan non è più il Milan" perché status, storia e blasone che il club rossonero ha guadagnato nel corso dei suoi 127 anni di storia sono, a suo avviso, "tutte componenti che non si sentono più in campo". Per l'ex attaccante rossonero, il Milan ha subito troppi cambiamenti in società e ha pochi giocatori importanti. "C'è solo Luka Modric con un certo carisma e status", ha spiegato il classe 1969.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti l’ex Simone: “Status, storia e blasone non si sentono più in campo”

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