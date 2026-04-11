Durante un approfondimento sulle forze offensive del Milan, un noto giornalista sportivo ha espresso un giudizio critico sulle riserve in attacco della squadra. In particolare, ha affermato che la Cremonese dispone di un reparto offensivo più credibile rispetto a quello composto da Fullkrug e Nkunku, che fanno parte del Milan. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le linee offensive delle due formazioni.

Nell'ultimo periodo, l'attacco del Milan è in netta difficoltà. Dei 20 gol segnati fino a questo momento nel 2026, solo 8 sono stati siglati dagli attaccanti rossoneri. A commentare la situazione dell'attacco di Massimiliano Allegri ci ha pensato il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di QSVS. In particolare, il giornalista si è espresso sulle riserve di Leao e Pulisic, vale a dire Fullkrug e Nkunku. Ecco, di seguito, le sue parole. "Quando al posto dei due attaccanti titolari (Leao e Pulisic) ci sono due non attaccanti fai fatica. Questi sono Nkunku e Füllkrug.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Ravezzani: “La Cremonese ha un attacco più credibile di Fullkrug e Nkunku”

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