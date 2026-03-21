Marco Simone ha commentato la posizione attuale del Milan e del Torino, sottolineando che le squadre non si trovano nelle posizioni che ci si aspetterebbe per il loro livello. Ha espresso alcune riflessioni sulla situazione delle due formazioni in vista della prossima partita, evitando giudizi o analisi approfondite. Le sue parole si sono concentrate sui risultati e sulle classifiche di entrambe le squadre.

Marco Simone, ex calciatore storico del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero, autore di uno splendido gol contro il Torino nella finale di Supercoppa Italiana a Washington, ha voluto spendere lacune parole sul match di domani contro i granata a San Siro. Ecco le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le 'scelte' di Allegri Su Milan-Torino in programma questo weekend: "Il Torino, ai miei occhi, non sarà mai una squadra di seconda fascia, mantiene quel blasone storico che non sarà mai cancellato e il discorso in generale vale anche per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simone su Milan-Torino: “Non sono nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro status”

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