Dopo un inizio di stagione molto promettente, il rendimento di Alexis Saelemaekers si è notevolmente ridimensionato. Il calo di prestazioni ha attirato l'attenzione dei media e degli addetti ai lavori, in un momento in cui il giocatore era tra i punti di riferimento della squadra. La società ha finora mantenuto il riserbo su eventuali cause o decisioni future riguardo alla sua posizione.

Dopo un avvio di stagione a dir poco positivo, Alexis Saelemaekers sembra essersi arrestato. Si sa, nel calcio a volte il finale di stagione è molto più importante dell'inizio e, in quest'ottica, Saelemaekers sembra essersi un po' perso. Dopo un girone di andata spettacolare, il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato ad arrancare: troppi punti persi, contro le piccole soprattutto, e troppe prestazioni sottotono, non decisamente da Milan. Dal derby vinto contro l'Inter, tutto sembra essere cambiato. Da quel momento in pii, le prestazioni del belga, come quelle in generale della squadra, sono calate drasticamente, fino ad arrivare ad un punto in cui la sua presenza in campo poteva essere vista come negativa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers si è spento: dal rendimento brillante al calo preoccupante

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