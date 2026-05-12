A Milano si diffondono voci riguardo a un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club, dove ha giocato in passato. L’attaccante svedese, ora Senior Advisor di un fondo di investimento, potrebbe rientrare nell’organico in caso di cambiamenti nella dirigenza, in particolare se dovesse lasciare il ruolo l’attuale amministratore delegato. La situazione al momento rimane in fase di discussione, senza annunci ufficiali.

Ieri, intorno all'ora di pranzo (mezzogiorno circa), al quarto piano di 'Casa Milan' è andato in scena un 'vertice anti-crisi' convocato d'urgenza dopo la débâcle interna (2-3) contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Presenti all'appello l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e i responsabili delle varie aree. Stranamente, viste le tante 'anime' all'interno del club rossonero, per una volta sono stati tutti d'accordo. Da qui fino alla fine della stagione saranno messi da parte screzi, divergenze e individualismi. Si ragionerà come una squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, voci sempre più insistenti: Ibrahimovic potrebbe tornare al centro della scena

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