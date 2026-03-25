Calciomercato Inter difesa verso una rivoluzione totale | l’analisi completa ruolo per ruolo in vista dell’estate

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta pianificando una revisione completa della propria linea difensiva in vista della prossima stagione. Attualmente, sono in corso valutazioni sui singoli giocatori e sulle operazioni di mercato da realizzare. La situazione di alcuni difensori è in fase di analisi, con possibili cessioni e acquisti che potrebbero modificare significativamente il reparto. La strategia del club si concentra su interventi mirati per rafforzare la rosa.

Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia.» Real Madrid, il Bernabeu apre le porte al tennis! Lo stadio messo a disposizione per gli allenamenti di Madrid Open 2026 Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Lucescu emoziona: «Sono malato, ma non posso andarmene da codardo. Sulla sfida con la Turchia dico questo» Lens, parla il dg Parrot: «Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions, ma la lega. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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