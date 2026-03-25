Calciomercato Inter difesa verso una rivoluzione totale | l’analisi completa ruolo per ruolo in vista dell’estate

L'Inter sta pianificando una revisione completa della propria linea difensiva in vista della prossima stagione. Attualmente, sono in corso valutazioni sui singoli giocatori e sulle operazioni di mercato da realizzare. La situazione di alcuni difensori è in fase di analisi, con possibili cessioni e acquisti che potrebbero modificare significativamente il reparto. La strategia del club si concentra su interventi mirati per rafforzare la rosa.

Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia.» Real Madrid, il Bernabeu apre le porte al tennis! Lo stadio messo a disposizione per gli allenamenti di Madrid Open 2026 Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Lucescu emoziona: «Sono malato, ma non posso andarmene da codardo. Sulla sfida con la Turchia dico questo» Lens, parla il dg Parrot: «Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions, ma la lega. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, difesa verso una rivoluzione totale: l’analisi completa ruolo per ruolo in vista dell’estate Articoli correlati Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa: l’analisi caso per caso in vista dell’estatedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, prevista una vera e propria rivoluzione estiva per quanto riguarda il pacchetto arretrato: l’analisi caso... Calciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate?di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter – Tra chi potrebbe partire davanti a grandi offerte, chi resterà e chi invece saluterà. Calciomercato Inter, i motivi dietro il mancato arrivo di Joao Cancelo dall'Al-Hilal Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri; Calciomercato Inter, rivoluzione a giugno: tutti i nomi in entrata e in uscita. Calciomercato Inter news | Darmian, De Vrij e Acerbi ai saluti: rivoluzione in difesa! (oggi 25 marzo 2026)Calciomercato Inter news oggi mercoledì 25 marzo 2026: tre veterani come Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi sono al passo d’addio. ilsussidiario.net Calciomercato Inter, assalto al difensore: nel mirino Solet e non soloCalciomercato Inter - L'Inter allenata da Cristian Chivu si appresta e vivere un finale di stagione ad altissima ... fantamaster.it #Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook