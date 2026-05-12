Il Milan si trova al momento più complicato dall’arrivo della gestione RedBird. Fonti interne al club indicano un clima di crescente sfiducia tra i membri dello staff e i giocatori, con tensioni che sembrano aumentare di giorno in giorno. La situazione appare difficile da gestire, e le decisioni prese finora non sono riuscite a invertire questa fase di incertezza. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con un clima di tensione crescente.

Il Milan è arrivato al punto più delicato dell’era RedBird. La sensazione che filtra da Casa Milan è quella di un club entrato in una spirale di sfiducia interna, dove nessuno sembra più davvero al sicuro. Gerry Cardinale osserva con crescente irritazione una stagione che rischia di chiudersi lontano dagli obiettivi fissati a inizio anno e, soprattutto, con una frattura ormai evidente tra società, squadra e tifoseria. Le ultime settimane hanno fatto emergere tensioni profonde ai vertici del club, alimentate dai risultati negativi e da una gestione tecnica e dirigenziale finita nel mirino della critica. Nel mirino della proprietà ci sono più figure contemporaneamente.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: punto più delicato dell’era ReBird

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