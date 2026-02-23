Juventus la crisi è più profonda di una sconfitta | il momento più delicato dell’era Spalletti

Una sconfitta recente ha evidenziato una crisi più profonda rispetto a una semplice gara persa. La prestazione insufficiente ha messo in discussione le scelte dell’allenatore, il progetto tecnico e l’unità del gruppo. Le difficoltà si riflettono anche nella mancanza di reazione durante le partite e nella perdita di fiducia tra i giocatori. La situazione richiede interventi immediati per risollevare la squadra e ristabilire un clima più stabile.

La sconfitta più recente ha aperto una crepa che va oltre i novanta minuti. Ha rimesso in discussione tutto: il progetto tecnico, le scelte estive, l’identità della squadra e soprattutto la personalità di un gruppo che sembra sgretolarsi al primo episodio negativo. Una squadra senza ancora un volto definito. Con l’arrivo di Spalletti si era intravista un’idea chiara determinata da più ordine, più occupazione razionale degli spazi, più responsabilità distribuite. Per un periodo la Juve aveva dato la sensazione di essersi rimessa in carreggiata, anche senza brillare, o spesso, brillare senza ottenere il pieno risultato, ma appariva comunque solida, e in crescita seppur graduale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Volley B1 Femminile. La Montesport rimedia un’altra sconfitta. Momento delicato, serve una scossaLa squadra di volley femminile Montesport ha perso ancora una partita contro la San Giorgio, una sconfitta che peggiora il momento difficile della squadra.

Ilaria Cucchi tra i firmatari dell’appello contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi: era un momento differente la conferenza nel palazzo di CasaPound?Ilaria Cucchi si schiera contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi, firmando un appello di protesta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Juventus, ora è crisi vera: il Como batte i bianconeri allo Stadium per 2-0; Juventus, ko e fischi: il Como domina 2-0 allo Stadium; Il nostro avversario è uno solo, Spalletti entra nella crisi Juve e quel numero: Tredici volte.

JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampoDopo 26 giornate i bianconeri hanno 46 punti. Per capirci: è dalla stagione 2010/11 (Delneri) che la Juve non era così bassa nello stesso punto del campionato: 41 allora, 46 oggi. In pratica, il ... statoquotidiano.it

Juve, è crisi: meno tre rispetto a Motta. Gli errori in attacco: Openda deludeLa Juve dopo un anno è peggio di quella di Thiago Motta: a febbraio 2025 tre punti in più per l’ex tecnico. Aumentano le sconfitte e i gol subiti, ma nel mirino ci finisce anche il mercato: scelte sba ... msn.com

Quattro sconfitte in cinque gare e media di tre gol subiti: è la crisi juventina più nera degli ultimi anni. #Juve #Spalletti #SerieA #ChampionsLeague #juventusnews24 - facebook.com facebook

VOTO 0 - Di Gregorio - Non dovrebbe prendersi tutte le responsabilità della crisi della Juventus. Ma almeno dovrebbe prendere qualche tiro degli avversari. Il pagellone del weekend sul nostro sito: x.com