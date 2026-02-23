Usa-Iran la diplomazia è a un punto molto delicato

Il recente tentativo di riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Iran deriva dalla mancanza di progressi nelle negoziazioni sul nucleare. Washington ha annunciato la disponibilità a incontrare Teheran a Ginevra, ma solo se riceverà una proposta concreta entro due giorni. La situazione rimane complessa, con entrambe le parti che attendono risposte chiare prima di procedere. La prossima mossa dipende dalla rapidità con cui l’Iran presenterà una proposta dettagliata.

Resta ricco d’incognite il processo diplomatico che vede coinvolti Stati Uniti e Iran. Nel pomeriggio italiano di domenica, Axios ha riferito che Washington sarebbe pronta a tenere un terzo round di colloqui venerdì a Ginevra, se Teheran fornirà una proposta dettagliata di accordo sul nucleare nell’arco di 48 ore. «Se l’Iran presenterà una bozza di proposta, gli Stati Uniti saranno pronti a incontrarsi a Ginevra venerdì per avviare negoziati dettagliati e vedere se sarà possibile raggiungere un accordo sul nucleare», ha dichiarato un esponente del governo di Washington. Citando funzionari americani, la testata ha inoltre riportato che «l’attuale spinta diplomatica è probabilmente l’ultima possibilità che il presidente Trump darà all’Iran prima di lanciare una massiccia operazione militare tra Stati Uniti e Israele che potrebbe colpire direttamente la Guida suprema Ali Khamenei». 🔗 Leggi su Panorama.it

Iran-USA: Dialogo sul nucleare tra minacce e aperture, la diplomazia a un bivio.Il negoziato tra Iran e Stati Uniti sul nucleare si complica a causa delle forti tensioni e delle aperture recenti, mentre le discussioni a Ginevra proseguono con segnali contrastanti.

Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

