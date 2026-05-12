Milan | oltre il silenzio della dirigenza

Da mesi, il Milan vive una crescente distanza tra la dirigenza e i tifosi, che si manifesta anche nel silenzio delle figure che gestiscono il club. La frattura più profonda dell’ultimo periodo si sta accentuando, creando un divario tra chi lavora dietro le quinte e chi segue le partite dagli spalti. Questa situazione sta portando a una crescente tensione tra le parti coinvolte, senza che ci siano segnali di aperture o comunicazioni ufficiali.

Nel silenzio della dirigenza si sta consumando una delle fratture più profonde dell’ultimo Milan. Da mesi, attorno al club rossonero, aleggia una sensazione di distanza crescente tra chi guida la società e chi la vive ogni settimana dagli spalti. I risultati altalenanti hanno certamente aggravato il clima, ma ciò che oggi pesa forse ancora di più è l’assenza di una voce forte capace di spiegare, rassicurare o semplicemente assumersi responsabilità davanti all’ambiente. L’ultima uscita pubblica significativa di Giorgio Furlani risale ormai a diversi mesi fa. Da allora il Milan ha attraversato momenti complicati, ha perso terreno in campionato, ha visto aumentare la contestazione e ha alimentato dubbi sul proprio progetto tecnico.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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