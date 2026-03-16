La dirigenza della Roma è rimasta in silenzio sulle polemiche legate agli errori arbitrali nelle ultime settimane. Gasperini, allenatore della squadra, ha invece espresso la sua opinione e si è schierato in difesa dei giocatori, mentre la società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle contestazioni riguardanti le partite contro Genoa e Como.

Le polemiche arbitrali nelle ultime settimane non sono mancate, con la Roma che ha recriminato alcune sviste dei direttori di gara, nelle sfide con Genoa e Como. Nonostante questo malcontento nell’ambiente Roma, non c’è stata una dichiarazione della dirigenza che ha lasciato a Gasperini il compito di difendere la squadra e il tecnico romanista non si è tirato indietro. In questo atteggiamento deciso a difesa della squadra ricorda Jose Mourinho, che in più di un’occasione prendeva la parola per proteggere la squadra davanti ai microfoni. Il rendimento deludente dei giallorossi nelle ultime due uscite non cancella due episodi controversi: il rigore non concesso a Genova sull’1-1 e la discutibile espulsione di Wesley contro il Como. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, silenzio della dirigenza sugli errori arbitrali: Gasperini resta solo a difendere la squadra

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