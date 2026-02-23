Milan la Curva Sud | Preferiamo il silenzio della dirigenza alle parole di Scaroni

La Curva Sud del Milan critica Paolo Scaroni, presidente del club, accusandolo di mancanza di chiarezza e preferendo il silenzio alle dichiarazioni. La presa di posizione arriva prima della partita contro il Parma, evidenziando il malcontento dei tifosi. I supporter chiedono trasparenza e più ascolto da parte della dirigenza, rifiutando le parole vuote. La contestazione si concentra sull’assenza di risposte concrete alle loro domande più urgenti.

Ieri sera (22 febbraio), la Curva Sud del Milan ha diffuso un comunicato contro Paolo Scaroni. In occasione della partita contro il Parma, il gruppo ultras ha distribuito all'esterno dello stadio un volantino contenente una presa di posizione contro il presidente rossonero. Alcune uscite di Scaroni, dopo il caso della simulazione di Bastoni in Inter-Juventus, non sono piaciute al tifo organizzato: "Sono il presidente del Milan da otto anni, ogni tanto me lo dimentico. Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni". Ecco, di seguito, la nota ufficiale della Curva Sud. "Spesso lamentiamo il silenzio della dirigenza del Milan per quanto riguarda le battaglie che portiamo avanti da tempo.

Leggi anche: Curva Sud: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan”. In Lega …

Chiesti altri 10 anni di carcere per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivoLuca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, si trova di nuovo sotto i riflettori.

Il ritorno della Curva Sud Milano allo stadio | MILAN - Napoli , 28/09/2025

Argomenti discussi: Le blacklist in curva Nord e Sud spaccano il mondo ultras: Ora piangono, ma quando capitava a noi erano impegnati a fare affari. Gli effetti del caos a San Siro arrivano oltre Milano; Il Barone della curva Sud sta dalla parte della Nord: Il petardo ad Audero? Non può pagare tutta la tifoseria. E la frecciata agli ultras della Fiorentina? Nell’ambiente non è stata presa bene; Vicenza, nasce la grande Curva Sud. Al Menti 730 posti in più; Faida in Curva Nord: chi è Giuseppe Pinna Poerio, il meccanico che avrebbe dovuto eliminare Andrea Beretta.

Milan, la Curva Sud annuncia una grande contestazione per l'ultima di campionatoLa Curva Sud del Milan ha annunciato una grande contestazione prima dell'ultima partita stagionale di Serie A in programma sabato 24 maggio a San Siro contro il Monza (ore 20:45). Curva Sud Milan: ... corrieredellosport.it

Il Barone della curva Sud sta dalla parte della Nord: Il petardo ad Audero? Non può pagare tutta la tifoseria. E la frecciata agli ultras della Fiorentina? Nell ...Giancarlo Capelli, il Barone, ha parlato al podcast Centrocampo. Ha parlato della vita in curva Sud, dei rapporti con Silvio Berlusconi, dell’accordo di non belligeranza con gli interisti. E proprio i ... mowmag.com

