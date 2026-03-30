Milan Loftus-Cheek c’è | a Napoli con la maschera protettiva

A Milano, il centrocampista si è allenato con la maschera protettiva e sarà disponibile per la prossima partita. La sua presenza è considerata un ritorno importante per la squadra in vista del confronto con il Napoli, che si svolgerà allo stadio Maradona il giorno di Pasquetta. La formazione rossonera si prepara quindi ad affrontare la sfida con un rinforzo in più a centrocampo.

Ottime notizie per Massimiliano Allegri: il centrocampo del Milan ritrova fisicità e inserimenti in vista del big match di Pasquetta al Maradona. Ruben Loftus-Cheek ha ufficialmente completato il suo percorso di recupero, testando la propria condizione atletica ieri in un’amichevole in famiglia contro il Milan Futuro. Il centrocampista inglese, fermo ai box dal 22 febbraio, ha dato risposte positive sul piano del ritmo e del contrasto, confermando la sua disponibilità per la cruciale trasferta di Napoli. La particolarità del suo rientro risiede nell’aspetto protettivo: a causa della frattura della mandibola rimediata oltre un mese fa nello scontro di gioco con il portiere Corvi del Parma, l’ex Chelsea scenderà in campo indossando una speciale protezione facciale. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Loftus-Cheek c’è: a Napoli con la maschera protettiva Articoli correlati Milan, Loftus-Cheek rientra col Napoli. Leao e Gabbia restano in dubbioAlla ripresa della Serie A Allegri riavrà Loftus-Cheek che, come Gabbia e a differenza del resto della squadra, non si prenderà giorni di vacanza:... Milan, riecco Loftus-Cheek: recupero quasi completato e Napoli nel mirinoL’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, propone un approfondimento su Ruben Loftus-Cheek, sempre più vicino al rientro dopo... Aggiornamenti e notizie su Milan Loftus Cheek c'è a Napoli con la... Temi più discussi: Milan, Loftus-Cheek rientra col Napoli. Leao e Gabbia restano in dubbio; Milan, Loftus-Cheek recuperato per Napoli: giocherà con una protezione speciale; Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: le condizioni del centrocampista inglese in vista di Napoli-Milan; Milan, Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: terapie per Leao e Gabbia. Milan, quando torna Loftus-Cheek dall’infortunio: c’è la svolta!Infortunio Loftus-Cheek - Ottime notizie in casa Milan sulle condizioni di Loftus-Cheek: svolta sul rientro e cosa filtra verso il Napoli! fantamaster.it Milan, test in famiglia per valutare Gimenez e Loftus-Cheek: cosa filtraTest in famiglia con il Milan Futuro per valutare le condizioni di Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek. Cosa filtra. spaziomilan.it