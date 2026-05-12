Oggi a Milano si susseguono diverse notizie legate al mondo del calcio. Si parla di un possibile addio di Igli Tare, mentre Luka Modric potrebbe tornare in campo dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, il tecnico del team ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale della squadra. Questi sono gli aggiornamenti più recenti che circolano nel panorama sportivo cittadino.

Dopo la brutta prestazione contro l'Atalanta, tutti i riflettori sono puntati addosso al Milan. Quest'oggi, infatti, la squadra di Allegri è finita nel centro delle chiacchiere: dal possibile addio di Igli Tare dopo una sola stagione, al possibile rientro contro il Genoa di Luka Modric. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, martedì 12 maggio 2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo un girone di andata da top, sta vivendo un momento di forte crisi: i risultati non stanno stanno arrivando e le polemiche legate a Giorgio Furlani si stanno facendo sempre più forti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Tare ai saluti? Modric verso il rientro! Conceicao, che dichiarazioni

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