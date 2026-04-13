Milan le notizie Top di oggi | Leao ai saluti Tare nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…

Questa mattina a Milano sono arrivate diverse novità legate al mondo del calcio. Si parla di un possibile addio di Leao alla squadra, mentre si fa il nome di Tare come nuovo possibile dirigente. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione la situazione di Zaniolo e le mosse di mercato del club. Le notizie di oggi riguardano principalmente scambi, trattative e aggiornamenti sui giocatori in vista della prossima stagione.

Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la bruttissima sconfitta contro l'Udinese. E' ora, però, di pensare già al prossimo impegno: la gara contro il Verona, in programma domenica alle 15:00. Spazio, però, anche al calciomercato, con dei nomi molto interessanti che potrebbero far sognare tutto il mondo rossonero, am anche con alcuni addii che potrebbero alimentare alcuni dissapori.. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito da 'TeamTALK', il Milan sarebbe interessato a Gonçalo Ramos per il calciomercato estivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo… Milan, le notizie Top di oggi: Fofana ai saluti? idea Robertson, mentre in attacco…Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, le notizie Top di oggi: arriva Lewandowski? Gimenez a cuore aperto, mentre Tare…Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri.