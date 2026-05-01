Oggi a Milano si parla di possibili cambiamenti in rosa, con voci che indicano un possibile addio di un giocatore. Nel frattempo, il nuovo allenatore ha espresso il proprio affetto per la squadra, mentre le ultime notizie riguardano le scelte di formazione in vista della partita contro il Sassuolo. Gli aggiornamenti di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione, mentre si avvicina il confronto tra le due squadre.

Massimiliano Allegri continua a preparare la sfida al Sassuolo, mentre il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si guardano intorno per farsi trovare pronti in vista dell'imminente aperture della finestra estiva di calciomercato. In particolare, arrivano novità preoccupanti sul futuro di Davide Bartesaghi. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio 2026. Il Milan si avvicina a una sfida cruciale. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri affronteranno il Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A 20252026. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono almeno 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare l’accesso alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare cuore rossonero. Le ultime verso il Sassuolo.

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