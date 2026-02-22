Milan crolla | 24 risultati utili finiti scudetto sempre più lontano

Milan-Parma 0-1: una sconfitta che allontana lo scudetto. Il Milan perde 1-0 contro il Parma a San Siro, interrompendo una straordinaria serie di 24 risultati utili consecutivi e 19 partite consecutive a segno. La sconfitta, maturata nel corso di una partita dominata in termini di possesso palla e occasioni create, rappresenta un duro colpo per le ambizioni di scudetto dei rossoneri. La rete decisiva è arrivata all’80’ minuto con Troilo di testa su corner, dopo un iniziale annullamento da parte dell’arbitro Piccinini e una successiva revisione del Var che ha convalidato il gol. La partita ha il Milan creare diverse occasioni da rete, soprattutto con Pulisic e Leao, ma senza riuscire a concretizzare nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

MILAN: LE SPERANZE SCUDETTO DI ALLEGRI

Milan-Parma (0-1): Troilo-gol, rossoneri sconfitti dopo 24 risultati utili di fila98' Fine della partita. Il Milan perde dopo 24 risultati utili di fila e resta a -10 dall'Inter in classifica. 98' Cross di Leao dalla sinistra e colpo di testa di Rabiot, ...

