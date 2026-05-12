Milan guardati allo specchio | da quando hai perso Maldini l’Inter ha preso il largo
Da quando il Milan ha perso Maldini, la squadra ha attraversato periodi di cambiamenti e difficoltà che hanno contribuito al rafforzamento dell'Inter in classifica. La cacciata di Maldini ha segnato un punto di svolta, mentre l'Inter ha continuato a ottenere risultati positivi. La situazione interna del Milan, caratterizzata da tensioni e ristrutturazioni, si è riflessa nei risultati sul campo, permettendo all'Inter di allungare in classifica.
Domenica sera, mentre il Milan cadeva sotto i colpi dell'Atalanta, i tifosi hanno intonato un coro per invocare Paolo Maldini. Un grido di sopravvivenza del popolo rossonero. La squadra sembra aver smarrito la bussola e, intanto, la dirigenza è lacerata da lotte interne. In tutto questo caos, i milanisti vedono i fantasmi di un nuovo "anno zero", segnato dall'ennesima rivoluzione totale. Nel frattempo, dall'altra parte del naviglio, l'Inter continua a festeggiare scudetti e nuovi traguardi. Qual è l'origine di questo cortocircuito? Bisogna riavvolgere il nastro al maggio di tre anni fa. Il Milan festeggiava una semifinale di Champions League, traguardo insperato dopo lo Scudetto della stella.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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