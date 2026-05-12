Milan Furlani rideva durante la contestazione dei tifosi a ‘San Siro’? La smentita alla Gazzetta
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato oggetto di contestazioni da parte dei tifosi nei giorni scorsi a San Siro. La sua presenza nel stadio ha generato reazioni, con alcuni testimoni che hanno riferito di averlo visto ridere durante le proteste. Tuttavia, Furlani ha negato di aver preso parte alle risate e ha inviato una dichiarazione a 'La Gazzetta dello Sport' per chiarire la propria posizione.
Sono giorni difficili, questi, per Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. L'ex portfolio manager di Elliott, nel Consiglio d'Amministrazione del club rossonero dal 2018 e in carica come AD dal dicembre 2022, in sostituzione di Ivan Gazidis, è diventato - con il passare del tempo - una figura invisa alla maggior parte del popolo rossonero. La scorsa settimana, prima di Milan-Atalanta, un gruppo di tifosi del Milan ha lanciato una petizione online, sulla piattaforma 'Change.org', per chiedere a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club di Via Aldo Rossi, di indurre Furlani alle dimissioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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