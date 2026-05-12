Milan Furlani rideva durante la contestazione dei tifosi a ‘San Siro’? La smentita alla Gazzetta

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato oggetto di contestazioni da parte dei tifosi nei giorni scorsi a San Siro. La sua presenza nel stadio ha generato reazioni, con alcuni testimoni che hanno riferito di averlo visto ridere durante le proteste. Tuttavia, Furlani ha negato di aver preso parte alle risate e ha inviato una dichiarazione a 'La Gazzetta dello Sport' per chiarire la propria posizione.

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