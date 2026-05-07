La partita tra Milan e Atalanta si avvicina, ma il clima allo stadio è caratterizzato da tensione. La Curva Sud ha deciso di manifestare contro l’amministratore delegato, unendosi alle proteste già in corso. La contestazione si concentra sulla figura di Furlani e si svolge proprio mentre si avvicina il match, con la posta in gioco rappresentata anche dalla corsa europea del club.

Clima teso in casa Milan alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Oltre alla posta in palio per la corsa Champions, la crescente contestazione nei confronti dell’amministratore delegato Giorgio Furlani domina la scena. I tifosi rossoneri hanno avviato una petizione per chiederne le dimissioni: la raccolta firme ha già superato quota 17.000 adesioni ed è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. L’iniziativa sta registrando numeri significativi, addirittura superiori a quelli del celebre “NOPetegui”, la mobilitazione nata per ostacolare l’arrivo di Julen Lopetegui in panchina la scorsa stagione, poi conclusasi con la scelta di Fonseca.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM

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