Durante la partita persa 3-2 contro l’Atalanta, i tifosi del Milan hanno rivolto insulti e contestazioni all’amministratore delegato della società, sia all’interno dello stadio che all’esterno, prima, durante e dopo l'incontro. La contestazione si è concentrata su Furlani e si è manifestata in modo visibile e rumoroso nel corso dell’intera giornata. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri.

La petizione, indirizzata a Gerry Cardinale, per chiedere il licenziamento di Furlani ha superato quota 47mila firme. Un evidente segno del dissenso verso l'operato di Furlani alla guida del club. Secondo i tifosi, l'ex portfolio manager del fondo Elliott, confluito in RedBird dopo il passaggio di proprietà della società rossonera, ha una visione esclusivamente affaristica e finanziaria del Milan, a discapito dei risultati sportivi. E, in effetti, questi ultimi sono sotto gli occhi di tutti. Ieri, quindi, i tifosi della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera, si erano dati appuntamento fuori dallo stadio di 'San Siro', prima di Milan-Atalanta, per una maxi-protesta nei confronti di Furlani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dentro e fuori da ‘San Siro’ maxi-contestazione dei tifosi all’indirizzo di Furlani

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4 anni fa, 17 maggio 2022 Milan-Atalanta era questo, una partita che ci ha dato coscienza di vincere lo scudetto. Domani invece, sarà una partita da dentro ì fuori per la CL, in un clima di contestazione come non si è mai visto a San Siro. Uno scherzo tragicomi x.com

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