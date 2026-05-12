Milan Furlani a Milanello insieme a Tare | le ultime verso il Genoa
Questa mattina, a Milanello, l'amministratore delegato Giorgio Furlani è stato visto insieme a Igli Tare. La presenza dei due si è verificata in un momento che suscita interesse in vista della prossima partita contro il Genoa. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'incontro, ma la presenza di figure chiave del club ha attirato l'attenzione degli osservatori.
In questi ultimi tempi, il Milan di Massimiliano Allegri non sta vivendo dei giorni proprio tranquilli. Oltre ai risultati sul campo, che stanno compromettendo la possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League, c'è anche il fattore Giorgio Furlani. Nell'ultima settimana, infatti, alcuni tifosi del Milan hanno avviato una petizione indirizzata verso i suoi confronti con un solo obiettivo: le sue dimissioni. Ma non è tutto. Durante l'ultima partita in casa contro l'Atalanta, persa per 3-2, i tifosi rossoneri hanno fatto una vera e propria contestazione, con tanto di striscioni, cori e coreografia. Arrivano, però delle importanti novità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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