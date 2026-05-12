Milan Furlani a Milanello insieme a Tare | le ultime verso il Genoa

Questa mattina, a Milanello, l'amministratore delegato Giorgio Furlani è stato visto insieme a Igli Tare. La presenza dei due si è verificata in un momento che suscita interesse in vista della prossima partita contro il Genoa. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'incontro, ma la presenza di figure chiave del club ha attirato l'attenzione degli osservatori.

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