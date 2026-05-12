Milan Furlani a Milanello insieme a Tare | le ultime verso il Genoa

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Milanello, l'amministratore delegato Giorgio Furlani è stato visto insieme a Igli Tare. La presenza dei due si è verificata in un momento che suscita interesse in vista della prossima partita contro il Genoa. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'incontro, ma la presenza di figure chiave del club ha attirato l'attenzione degli osservatori.

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In questi ultimi tempi, il Milan di Massimiliano Allegri non sta vivendo dei giorni proprio tranquilli. Oltre ai risultati sul campo, che stanno compromettendo la possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League, c'è anche il fattore Giorgio Furlani. Nell'ultima settimana, infatti, alcuni tifosi del Milan hanno avviato una petizione indirizzata verso i suoi confronti con un solo obiettivo: le sue dimissioni. Ma non è tutto. Durante l'ultima partita in casa contro l'Atalanta, persa per 3-2, i tifosi rossoneri hanno fatto una vera e propria contestazione, con tanto di striscioni, cori e coreografia. Arrivano, però delle importanti novità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Argomenti più discussi: Milan, il giorno dopo la contestazione Furlani ha convocato un meeting con tutto lo staff: squadra in ritiro; Milan, la posizione di Cardinale su Furlani: dal record di plusvalenze al nodo 2028; Milan, ritiro confermato: tutti in clausura a Milanello da mercoledì; La rivolta dei tifosi del Milan contro Furlani: petizione per mandarlo via (un anno fa fallita con Cardinale).

milan furlani a milanelloSky - Giorgio Furlani a Milanello per seguire l'allenamento della squadraIn concomitanza con l'inizio dell'allenamento odierno a Milanello, racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Giorgio Furlani ha raggiunto il centro sportivo rossonero. milannews.it

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