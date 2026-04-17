Milan Furlani a pranzo con Allegri | segnale di riavvicinamento? Le ultime da Milanello

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato visto pranzare con l’allenatore Allegri. La scena si è svolta in un ristorante vicino a Milanello, centro sportivo della squadra. Non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo all’incontro, ma si tratta di un segnale di possibile riavvicinamento tra le parti dopo le notizie di tensioni interne circolate nelle ultime settimane. La presenza di entrambi nello stesso luogo ha attirato l’attenzione dei media.

Dopo giorni di indiscrezioni su una presunta frattura tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, a Milanello è arrivato un segnale forte. Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', l’amministratore delegato rossonero ha fatto visita al centro sportivo, assistendo all’allenamento da bordocampo e fermandosi poi a pranzo con il tecnico toscano. Un incontro che arriva in un momento delicato, tra le recenti sconfitte e rumors sempre più insistenti sul futuro della panchina rossonera. Il clima introno al Milan nelle ultime settimane non è stato dei più sereni. La presenza di Furlani potrebbe dunque avere una doppia chiave di lettura: da un lato una dimostrazione di fiducia nei confronti dell’allenatore, dall’altro la volontà di ribadire la propria centralità nelle scelte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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