Milan femminile dallo scudetto sul campo a quello delle pari opportunità

Il calcio femminile a Milano sta vivendo un momento di attenzione crescente, passando dalla conquista dello scudetto sul campo a iniziative volte a promuovere le pari opportunità. Nonostante le parole sul tema siano molte, sono ancora pochi i club che hanno adottato misure concrete per favorire un reale equilibrio tra uomini e donne nel settore. La questione viene affrontata in un contesto in cui la differenza tra parole e fatti resta evidente.

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Si fa presto a parlare di pari opportunità tra uomini e donne nel calcio, ma sono pochi i club che realmente provano a perseguirla. Tra questi il Milan, che negli ultimi tempi sta attuando una serie di “riforme” interne per salvaguardare il benessere delle proprie calciatrici e soprattutto garantir loro il pieno rispetto dei diritti sul piano lavorativo e umano. Dopo essersi distinto come uno dei club capaci di dare pieno supporto (non solo morale) alle atlete in caso di gravidanza, il Milan ha recentemente stabilito che pagherà i contributi fiscali alle giocatrici ancor prima che diventino professioniste, andando così a sanare una “disuguaglianza” rispetto al calcio maschile, in cui la natura professionistica non si limita al campionato di serie A.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan femminile, dallo scudetto sul campo a quello delle pari opportunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inter bloccata dal Torino ma ormai ad un passo dallo scudetto. Vince il Como, pari tra Milan e JuventusVa ufficialmente in archivio una domenica dalle poche emozioni per la Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto lo svolgimento di quattro... Unarma in campo a Grosseto: ascolto e pari opportunità per l’ArmaLa delegazione della segreteria regionale toscana di Unarma ha attraversato la provincia di Grosseto nella giornata di venerdì 10 aprile per un... Argomenti più discussi: Il Milan centra il bis! Le rossonere superano il Sassuolo ai rigori e vincono il secondo Scudetto della loro storia; PRIMAVERA FEMMINILE ALLE PORTE DEL SOGNO SCUDETTO; Primavera 1 Femminile | Semifinale scudetto | Juventus-Milan | La partita; Primavera, Sassuolo-Milan è la finale scudetto. Il momento esatto dell'Estasi ? Milan Primavera femminile Campionesse d'Italia 2025/26 ?? ? #AmicidiACMilan #MilanPrimavera #SempreMilan #CampionesseDItalia #Scudetto x.com Roma 2–0 Ternana — Manuela Giugliano, 25' (penalty) and 71' (Scudetto winner) - reddit.com reddit Primavera Femminile Campione d'Italia, le parole di Leda GemmiIl Milan Primavera Femminile ha coronato il sogno Scudetto. Al termine di una partita pazza, le rossonere allenate da mister Matteo Zago hanno avuto al meglio sul Sassuolo ai tiri di rigore, dopo che ... milannews.it