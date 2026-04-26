Inter bloccata dal Torino ma ormai ad un passo dallo scudetto Vince il Como pari tra Milan e Juventus

Nella trentaquattresima giornata di Serie A, le partite di domenica hanno portato alcuni risultati significativi. L’Inter è stata fermata dal Torino, mentre il Como ha ottenuto una vittoria importante. Si è concluso con un pareggio l’incontro tra Milan e Juventus. La giornata si presenta come un passo avanti per una squadra in testa alla classifica, che si avvicina sempre più allo scudetto, mentre le altre squadre continuano a giocare per le posizioni di metà classifica.

Va ufficialmente in archivio una domenica dalle poche emozioni per la Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la trentaquattresima giornata (la quindicesima del girone di ritorno) del massimo campionato nazionale. Domani il quintultimo turno si chiuderà con i posticipi Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. Il programma odierno si era aperto con un opaco pareggio a reti bianche al “Franchi” tra Fiorentina e Sassuolo, che avvicina ulteriormente i viola alla certezza aritmetica della salvezza avendo a disposizione un vantaggio di 9 punti sulla zona retrocessione. Molto importante invece la vittoria esterna per 2-0 del Como contro il Genoa, che consente alla squadra allenata da Cesc Fabregas di continuare ad inseguire il sogno Champions tenendo il passo della Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Inter bloccata dal Torino ma ormai ad un passo dallo scudetto. Vince il Como, pari tra Milan e Juventus Notizie correlate Calcio, l’Inter non sbaglia e batte il Lecce. Il Como supera la Juventus, pari tra Cagliari e LazioIn attesa della ricca domenica, sono andati oggi in archivio altri tre match validi per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Risultati Champions League LIVE: l’Inter bloccata sul pari a Bodo, vince l’AtleticoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sei mesi dopo Napoli, riecco Mariani e Bindoni per l'Inter: da Mkhitaryan-Di Lorenzo al Torino; Lautaro Martinez verso il forfait con il Torino: una gara nel mirino del capitano dell'Inter; Calcio Live: in campo Torino-Inter (2-2), il Toro agguanta il pari con un rigore di Vlasic; Inter miglior attacco lontano da Milano, granata in casa da metà classifica. L’Inter stacca la spina e si fa rimontare dal Torino: finisce 2-2, ma mancano solo 3 punti allo ScudettoL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it Serie A: l'Inter frena con il Toro, Chivu ad una vittoria dal titoloTorino-INTER 0-1! Rete di Thuram. Dimarco pennella per Thuram, il francese insacca di testa. Torino-INTER 0-2! Rete di Bisseck. Corner battuto da Dimarco, colpo di testa vincente di Bisseck. TORINO-I ... ansa.it #Laziostory | VIDEO, 19 aprile 1953, #Inter-#Lazio 1-1: bloccata la capolista - facebook.com facebook Se l' #Inter è finita nel mezzo di una lotta di potere dentro l'associazione arbitri o nel pieno di un conflitto politico ancora più ampio (con il commissariamento della Federcalcio come oggetto del contendere) è presto per capirlo. @Corriere x.com