Venerdì 10 aprile, la delegazione della segreteria regionale toscana di Unarma ha visitato diversi reparti operativi nella provincia di Grosseto. La visita è stata finalizzata a raccogliere informazioni sulle condizioni di lavoro del personale e a promuovere l’attenzione alle pari opportunità all’interno dell’Arma. La delegazione ha svolto un sopralluogo mirato, ascoltando le esigenze dei militari e verificando le diverse situazioni presenti sul territorio.

La delegazione della segreteria regionale toscana di Unarma ha attraversato la provincia di Grosseto nella giornata di venerdì 10 aprile per un sopralluogo mirato ai reparti operativi, con l’obiettivo di intercettare le necessità del personale e promuovere l’equità di genere. L’iniziativa ha coinvolto i vertici sindacali e i vertici dell’Arma in una serie di incontri volti a esaminare da vicino la realtà lavorativa dei carabinieri sul territorio. Il punto di partenza della missione è stato il confronto con il comandante provinciale, il colonnello Sebastiano Arena. Durante questo passaggio, i rappresentanti del sindacale hanno discusso apertamente delle dinamiche organizzative e delle problematiche che caratterizzano il servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unarma in campo a Grosseto: ascolto e pari opportunità per l’Arma

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