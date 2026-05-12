Milan Diddi esplode contro Furlani e la dirigenza | Ridono alla faccia vostra Non cambierà nulla!
Luca Diddi, noto sui social come 'Il Tattico', ha pubblicamente criticato la dirigenza del Milan, affermando che si ridono alle loro spalle e che nulla cambierà. La sua dichiarazione è stata condivisa sui social network, dove ha espresso il suo disappunto nei confronti della gestione del club. La presa di posizione ha attirato l'attenzione di tifosi e media, senza ulteriori commenti ufficiali da parte della società.
Il clima attorno al Milan continua a non essere dei migliori. Dopo il risultato negativo, l'ennesimo, incassato contro l'Atalanta e le recentissime contestazioni da parte dei tifosi rossoneri nei confronti della dirigenza, e in particolare verso Giorgio Furlani a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Luca Diddi, conosciuto sui social come 'Il Tattico'. Secondo quanto dichiarato da Diddi, la protesta dei tifosi non starebbe minimamente creando problemi ai piani alti del Milan: "Cari tifosi rossoneri, sapete cosa vi ha appena detto qua Giorgio Furlani? Poveri coglioni, poveri coglioni che pensano loro attraverso questa coreografia, attraverso tutte le manifestazioni, attraverso il Furlani out, di mandarmi via.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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