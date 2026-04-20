Diddi | Milan ormai seconda squadra di Milano Finché ci sarà Furlani non vincerà niente

L’opinionista sportivo Luca Diddi ha espresso dure critiche nei confronti del Milan, affermando che la squadra è ormai considerata la seconda di Milano. Ha inoltre commentato che finché ci sarà Furlani alla guida, il club non otterrà risultati significativi. Le sue dichiarazioni sono state ritenute forti e dirette, senza ulteriori analisi o approfondimenti sui motivi di tali valutazioni.

Luca Diddi, ex match analyst di Verona e Carpi, oggi opinionista calcistico, si è espresso con parole forti sul Milan facendo un confronto con l'Inter negli ultimi 20 anni. Ecco, le sue parole durante l'ultima puntata del podcast 'Calcio Selvaggio'. "Da circa 20 anni è la seconda squadra di Milan. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Nel 2006 l'Inter aveva 13 Scudetti, il Milan 17. 20 anni dopo, considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto 4 trofei, l'Inter 20. Possiamo dire che l'Inter si è evoluta, il Milan no. Fino a quando l'amministratore delegato del Milan sarà Furlani, il Diavolo non vincerà mai nulla e arriverà secondo all'Inter, a meno di un miracolo sportivo come successo nell'anno dello Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Diddi: “Milan ormai seconda squadra di Milano. Finché ci sarà Furlani non vincerà niente” Notizie correlate Von der Leyen a Kyiv: "Non ci arrenderemo finché non ci sarà una pace alle condizioni dell'Ucraina"La presidente della Commissione europea è con António Costa per il quarto anniversario dell'invasione della Russia. Milano-Sanremo 2026, Milan non ci saràRoma, 18 marzo 2026 - Una gioia diventata presto un dispiacere: la Tirreno Adriatico 2026 di Jonathan Milan si era chiusa al meglio, aggiudicandosi...