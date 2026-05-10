Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani | Faccia le valigie e vada via | PM Live
A San Siro si sono verificati momenti di tensione durante la partita, con i tifosi della Curva Sud che hanno rivolto insulti all’amministratore delegato del Milan, chiedendogli di andarsene. La contestazione si è manifestata con cori e striscioni rivolti alla dirigenza, creando un’atmosfera calda tra i supporter presenti nello stadio. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha portato a un confronto acceso tra pubblico e rappresentanti del club.
Il Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi più passi falsi da qui al termine della stagione (mancano Dea, Genoa e Cagliari). Prima dell'inizio della gara è prevista una manifestazione della Curva Sud rossonera e dei tifosi nei confronti dell'operato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro). Pronti cori e striscioni. Questa manifestazione va a braccetto con la petizione lanciata dai tifosi del Milan per spingere Furlani a dimettersi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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