Milan che magia di Zeroli | gol allo scadere e semifinale conquistata

Durante la partita di ieri sera, Kevin Zeroli ha segnato un gol decisivo nei minuti finali, portando la sua squadra alla semifinale. Il calciatore, in prestito dalla squadra di appartenenza, ha concluso con successo una azione che ha sorpreso gli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Zeroli, che ha così ottenuto l'accesso alla fase successiva del torneo.

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