Milan che magia di Zeroli | gol allo scadere e semifinale conquistata

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di ieri sera, Kevin Zeroli ha segnato un gol decisivo nei minuti finali, portando la sua squadra alla semifinale. Il calciatore, in prestito dalla squadra di appartenenza, ha concluso con successo una azione che ha sorpreso gli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Zeroli, che ha così ottenuto l'accesso alla fase successiva del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una serata spettacolare per Kevin Zeroli. 'L'ex centrocampista rossonero' ha deciso una gara molto importante regalando alla Juve Stabia il pass per la doppia sfida contro il Monza valida per la semifinale del playoff. La squadra allenata dall'ex calciatore del Milan Ignazio Abate, ha battuto il Modena di Andrea Sottil, grazie alla rovesciata dell'ex rossonero. Per il classe 2005, in prestito dal Milan, si tratta del primo gol con la maglia della Juve Stabia. Per lui, nel corso dell'attuale stagione, 8 presenze, sommando però anche le 5 con la maglia del Monza, prima dell'arrivo in Campania. Il gol, arrivato vicino allo scadere dei 90 minuti, si è sviluppato grazie ad un corner e una mischia in area.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan che magia di zeroli gol allo scadere e semifinale conquistata
© Pianetamilan.it - Milan, che magia di Zeroli: gol allo scadere e semifinale conquistata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Milan, che magia di Zeroli: gol allo cadere e semifinale conquistata

Diretta gol Serie A: Verona Lecce 0-0, Edumdsson segna il gol vittoria allo scadere, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiereMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Argomenti più discussi: Milan - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Atalanta, Palladino: Creata una magia nello spogliatoio; Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto; Beccalossi, la magia del numero 10.

Magia di Modric, il Milan nel finale batte il Pisa e continua l’inseguimento all’InterIl Milan vince 2-1 in casa del Pisa e si rimette nella scia dell’Inter, avanti di cinque punti a parità di partite. A segno Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Espulso Rabiot, Fullkrug sbaglia un rigore. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web