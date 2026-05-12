Milan che magia di Zeroli | gol allo cadere e semifinale conquistata
Kevin Zeroli, giocatore in prestito dalla squadra di Milano, ha regalato una serata memorabile ai tifosi con un gol decisivo negli ultimi minuti della partita. La sua rete ha permesso alla squadra di qualificarsi per le semifinali, chiudendo così una sfida intensa e combattuta. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato l’abilità e la determinazione della formazione coinvolta.
Una serata spettacolare per Kevin Zeroli. 'L'ex centrocampista rossonero' ha deciso una gara molto importante regalando alla Juve Stabia il pass per la doppia sfida contro il Monza valida per la semifinale del playoff. La squadra allenata dall'ex calciatore del Milan Ignazio Abate, ha battuto il Modena di Andrea Sottil, grazie alla rovesciata dell'ex rossonero. Per il classe 2005, in prestito dal Milan, si tratta del primo gol con la maglia della Juve Stabia. Per lui, nel corso dell'attuale stagione, 8 presenze, sommando però anche le 5 con la maglia del Monza, prima dell'arrivo in Campania. Il gol, arrivato vicino allo scadere dei 90 minuti, si è sviluppato grazie ad un corner e una mischia in area.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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