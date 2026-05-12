Milan che magia di Zeroli | gol allo cadere e semifinale conquistata

Kevin Zeroli, giocatore in prestito dalla squadra di Milano, ha regalato una serata memorabile ai tifosi con un gol decisivo negli ultimi minuti della partita. La sua rete ha permesso alla squadra di qualificarsi per le semifinali, chiudendo così una sfida intensa e combattuta. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato l’abilità e la determinazione della formazione coinvolta.

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