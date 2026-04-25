Durante la 34esima giornata di Serie A, la partita tra Verona e Lecce si è conclusa con un pareggio a zero a zero. Nel finale, un gol segnato da un giocatore del Verona è stato annullato dall’arbitro per un fallo sul portiere. La cronaca delle partite, tra sintesi, risultati e moviola, è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sulle azioni più importanti di questa giornata di campionato.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Verona Lecce 0-0, Edumdsson segna il gol vittoria allo scadere, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere

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