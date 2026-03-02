Milan in prestito | torna Chukwueze Le tempistiche di Zeroli Morata KO Musah trova il gol

Dopo la 27^ giornata di Serie A, il Milan ha ufficializzato il ritorno di Chukwueze in prestito. Musah ha segnato un gol, mentre Morata si è infortunato e sarà fuori per un certo periodo. Per quanto riguarda le tempistiche di Zeroli, sono ancora da definire. La squadra si prepara alle prossime partite con questi aggiornamenti.

Tanti cambiamenti del Milan in estate: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Sia calciatori della prima squadra, sia talenti del settore giovanile rossonero, alla ricerca di minuti importanti. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Non consideriamo più Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 27^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Zeroli titolare fisso. Morata ritrova campo e gol. Occhi su Cissè: i giocatori in prestitoIn estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo.

Qui Milan - Nessuna lesione per #Bartesaghi, buone chance di poter giocare il derby domenica x.com

MILAN E BAYERN MONACO IMBATTUTI FUORI CASA Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco. - facebook.com facebook