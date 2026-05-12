Antonio Cassano ha commentato duramente il momento della squadra, attribuendo la responsabilità dei risultati negativi a Massimiliano Allegri e Igli Tare. L’ex calciatore ha chiesto che vengano allontanati, sottolineando però che non è lui a gestire le operazioni di mercato. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di critiche pubbliche e confronti con la gestione attuale.

Nel momento più complicato della stagione, i tifosi rossoneri hanno dato il via a una contestazione nei confronti della società, in particolare contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il malcontento è sfociato in una petizione lanciata su Change.org per richiedere le sue dimissioni e in una coreografia con i flash del telefono realizzata dalla Curva Sud ritraente la scritta “GF Out”, ovvero “Giorgio Furlani Fuori”. In merito al clima di contestazione che aleggia intorno al Milan, si è espresso, come al solito, anche Antonio Cassano. L’ex fantasista ha individuato nel direttore sportivo Igli Tare e nel tecnico Massimiliano Allegri i principali responsabili di questa situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cassano attacca: “Disastro colpa di Allegri e Tare, Furlani li cacci. Ma non fa lui il mercato”

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