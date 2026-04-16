Il rappresentante del club milanese ha espresso delusione per l’andamento della squadra sotto la gestione dell’allenatore. In vista della prossima stagione, il dirigente sta valutando possibili sostituti e ha già individuato alcuni nomi come possibili alternative. La decisione sul futuro tecnico è in fase di definizione e potrebbe portare a cambiamenti nel staff tecnico nei prossimi mesi.

Per restare alla guida del Milan, quindi, Allegri ora chiede di avere autonomia e voce in capitolo in sede di campagna acquisti. In caso contrario, inizierà a guardarsi altrove. Non è un mistero che la Nazionale Italiana gradirebbe insignirlo della carica di Commissario Tecnico degli Azzurri. Furlani, però, per 'Il Giornale', sarebbe deluso da Allegri per due motivi. Si aspettava di vedere subito un Milan più competitivo per lo Scudetto, visto che affrontava una stagione senza coppe europee e che proponesse un gioco più spettacolare sul terreno di gioco. Ecco perché il CEO rossonero starebbe strizzando l'occhio ad altri due allenatori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani deluso da Allegri: ecco perché. I due nomi che cerca per sostituirlo

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