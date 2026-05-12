Davide Ancelotti, figlio dell’ex calciatore e allenatore, è stato intervistato di recente. Durante l’intervista ha parlato della sua esperienza legata alle partite di calcio, in particolare di una sfida specifica che lo ha segnato. Ha riferito che un episodio di quella partita gli è rimasto impresso e che ancora oggi lo ricorda con intensità. Non sono state fornite altre dettagli sulle sue dichiarazioni o sul contesto.

Il forte legame tra gli Ancelotti e il mondo del calcio non vanirà mai. Anzi, si fa sempre più forte giorno per giorno. Oltre a Carlo, storico ex calciatore e allenatore del Milan, c'è anche Davide, suo figlio. Dopo una prima esperienza sulla panchina del Botafogo, in Brasile, e una lunghissima gavetta al fianco di suo padre in giro per il mondo, Davide si sente pronto per una nuova piazza. Intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Ancelotti Jr. ha voluto toccare diversi argomenti, ripercorrendo anche alcuni momenti che hanno segnato la sua crescita. In particolare, il figlio d'arte si è voluto soffermare sulla finale di Istanbul, ma non solo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ancelotti Jr. “Istanbul? L’ossessione mi è rimasta dalla sconfitta di papà”

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