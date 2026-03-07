Francesco Coco, ex calciatore che ha vestito le maglie di Milan e Inter, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' in vista del derby di domani sera. Durante l'intervista ha raccontato di aver rifiutato l'offerta di Ancelotti per trasferirsi all’Inter e ha spiegato come gli interisti lo consideravano come Baresi. Ha anche parlato del suo rapporto con il derby e delle sue impressioni sulla partita.

Sono tanti i giocatori che hanno vestito sia la maglia del Milan che quella dell'Inter in un derby, ma uno di quelli che più ha acceso la rivalità tra i tifosi è Francesco Coco. Cresciuto nel Milan, il difensore ha vissuto 6 anni in rossonero e 4 in nerazzurro, vivendo il derby su entrambe le sponde del Naviglio. A proposito del derby, del suo doppio passato e della sua carriera Coco ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco l'intervista concessa dall'ex difensore di Milan e Inter. Sullo scambio tra Inter e Milan in cui rientrò anche Seedorf: "Al Milan arriva Terim, con cui fin da subito non instauro un buon rapporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Coco: “Rifiutai Ancelotti per andare all’Inter. Gli interisti mi vedevano come Baresi. Sul derby…”

Berti in vista del derby tra Milan e Inter: «I rossoneri palesemente inferiori. Vi racconto un aneddoto su Costacurta e Baresi…»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Milan-Inter, da Gattuso e Baresi a Ernia e Anna Pepe: la lista dei Vip attesi a San Siro per il derbyL'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un approfondimento sulla presenza di tifosi Vip a San Siro per il derby della Madonnina.