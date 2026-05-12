Milan allo sbando l’ultima chiamata a Marassi | ripartire dall’orgoglio per salvare la Champions

Il Milan si prepara alla trasferta di Marassi in una situazione difficile, con 67 punti in classifica e il rischio di perdere terreno nelle ultime giornate di campionato. Il club ha già affrontato momenti complicati in questa stagione, e ora si gioca molto per mantenere la posizione in zona Champions League. L’atmosfera negli spogliatoi è tesa, mentre i giocatori si concentrano sulla sfida che si avvicina.

Il lunedì mattina a Milanello non è mai stato così pesante. 67 sono i punti in classifica, con la Juventus avanti e la Roma attaccata. Più della classifica, però, pesa il crollo totale della fiducia dei tifosi. Quelli contro l’Atalanta sono stati novanta minuti difficili: San Siro non ci sta più. Tra contestazione e identità smarrita: il solco profondo di San Siro. La Curva Sud rende esplicito il malcontento già prima del calcio d’inizio: “G.F: Out” (Giorgio Furlani fuori) è la coreografia pre-gara. Durante la partita, i fischi sono incessanti, accompagnati dai richiami alla vecchia dirigenza: “Paolo, Paolo” (Maldini), fino all’abbandono degli spalti da parte della Sud.🔗 Leggi su Milanzone.it

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