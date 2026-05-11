Arianna Meloni ha affermato che, al momento dell’insediamento del nuovo governo, l’Italia si trovava in una situazione difficile e disorganizzata. Ha aggiunto che, grazie alle azioni intraprese, il Paese ora ha riconquistato credibilità a livello internazionale. Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e ha sottolineato il cambiamento rispetto alla fase precedente. Queste dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico.

“Quando siamo arrivati al governo abbiamo trovato un’Italia allo sbando”. Con queste parole Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, è intervenuta ad Andria durante un appuntamento elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Nel suo intervento, la dirigente di FdI ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando come il rapporto deficit-Pil sia passato “dall’8 per cento al 3 per cento” e come l’Italia abbia riconquistato centralità sul piano internazionale. “L’Italia è tornata centrale nel contesto geopolitico perché Giorgia Meloni è un leader credibile”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Abbiamo trovato un Paese allo sbando, oggi l’Italia è tornata credibile”: l’orgoglio di Arianna Meloni

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