Pronostico Roma-Atalanta | ultima chiamata per la Champions League

Sabato sera alle 20:45 si gioca la partita tra Roma e Atalanta, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della capitale e coinvolge due squadre che cercano punti importanti per la qualificazione alla Champions League. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, mentre le notizie più recenti riguardano le statistiche e le probabili scelte dei tecnici. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Roma-Atalanta è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Questo scontro diretto, per la Roma ma soprattutto per l’ Atalanta, rischia di essere l’ultima chiamata per la Champions League. Ecco perché nella frizzante notte primaverile dell’Olimpico non ci sono in palio solo tre punti. Ricapitolando: giallorossi e nerazzurri sono a sei giornate dal termine occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto in classifica; davanti c’è la squadra di Gian Piero Gasperini, a +4 sulla sua vecchia Dea e quindi con maggiori possibilità di centrare l’agognato quarto posto.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Roma-Atalanta: ultima chiamata per la Champions League Notizie correlate Roma-Pisa, ultima chiamata Champions per Gasperini: pronosticoLa trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione... Lazio-Atalanta, ultima chiamata per Sarri: il pronosticoNella seconda sfida di Coppa Italia dopo Como-Inter, i biancocesti affrontano nell'Olimpico deserto la squadra di Palladino che ha già vinto due... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spareggio Champions all'Olimpico; Roma-Atalanta (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostici Roma-Atalanta: Statistiche, Dove in TV 18.04.2026 Serie A; Pronostico Atalanta-Juventus quote analisi 32ª giornata Serie A. Roma-Atalanta pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 33° turno di campionato. calciomercato.com Roma-Atalanta: pronostico, anteprima e probabili formazioniSabato allo Stadio Olimpico Roma e Atalanta si sfidano in un crocevia fondamentale per la corsa alla Champions League. I giallorossi, reduci da una vittoria che ha rilanciato le loro ambizioni, ospita ... calciodangolo.com Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, storie che restano cucite addosso anche quando le strade si dividono Gasperini lo dimostra senza filtri: alla vigilia della sfida tra Roma e nerazzurri, il ricordo della sua Atalanta lo travolge. La voce si incrin - facebook.com facebook Al via il #PronoTwitter33, con Gold Match l'ultimo treno per la Champions tra Roma e Atalanta. Inserite i pronostici in ordine e l'hashtag di giornata x.com